Il documento che attesta i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’arco dell’anno è la Certificazione Unica (CU). Indipendentemente dalla forma contrattuale o dall’orario settimanale di lavoro, il datore di lavoro del settore domestico ha l’obbligo di consegnare al lavoratore la CU. La CU deve essere consegnata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi o in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Sia il datore che il collaboratore familiare devono firmare la CU e conservare una copia. Il lavoratore potrà utilizzare la certificazione ad esempio per: presentare la dichiarazione dei redditi e richiedere il Bonus Irpef; attestare il proprio reddito in caso di rinnovo del permesso di soggiorno o richiesta di cittadinanza; calcolare l’Isee. Il datore di lavoro potrà presentare la CU in sede di dichiarazione dei redditi e richiedere alcune agevolazioni fiscali: deduzione dei contributi Inps; detrazione del costo sostenuto per lo stipendio del lavoratore.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91