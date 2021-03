Primavera 2014. Fiera delle Palme a Pozzolo. Cosi parlavano gli organizzatori della Pro Loco:”La fiera si terrà con qualsiasi tempo. L’anno scorso, causa cattive condizioni meteo l’abbiamo dovuta rinviare di qualche mese. Ma rinviarla di due anni vorrebbe dire il venir meno di un appuntamento e, ormai, di una tradizione.” Ma nel 2021 si sono dovuti arrendere alla emergenza sanitaria del Coronavirus: anche quest’anno la fiera della Palme che si sarebbe dovuta tenere il 28 marzo non avrà luogo. Era già successo lo scorso anno quando si era in periodo di stringente lockdown, succede quest’anno con una emergenza sanitaria che non è ancora terminata e con l’esigenza di non incorrere in assembramenti da parte delle persone.

Una iniziativa che risaliva all’ormai lontano 1995, voluta dall’amministrazione comunale allora retta dal Sindaco Luigi Orlando, per dare impulso alla attività commerciale del paese e creare un momento di svago oltre che di promozione per le associazioni presenti in paese che con stand allestiti da loro avrebbero potuto informare con dei depliant in merito alla loro attività e alle loro iniziative. Nell’ambito della fiera delle Palme anche momenti musicali.

Tutta una serie di iniziative che hanno contribuito a porre all’attenzione questa fiera che riscosse subito un grande successo e attirò molti visitatori non solo dai centri vicini.

Adesso per il secondo anno consecutivo non avrà luogo e l’annuncio è stato dato dal presidente della Pro Loco di Pozzolo, Giancarlo Goggi, con grande tristezza, affermando che erano già state studiate delle misure perché venissero rispettato quanto previsto dalla normativa sul coronavirus. E già la Pro Loco aveva ottenuto l’adesione dei commercianti ambulanti che avevano espresso la loro soddisfazione per poter nuovamente partecipare a questo atteso appuntamento. Niente da fare e, adesso, sperando che l’emergenza sanitaria possa al più presto terminare, la Pro Loco sta studiano la realizzazione di manifestazioni estive.

La Pro Loco comunque avvisa che è aperto il tesseramento per il 2021, il costo della tessera è di dieci euro e per chi la sottoscrive sono previste promozioni e offerte su tutto il territorio nazionale fra cui uno sconto fino al25% su assicurazione Rc auto, abitazione, infortuni e malattia presso le sedi UnipolSai. Inoltre è possibile usufruire di convenzioni con musei, parchi divertimento, teatri.

Maurizio Priano