I cittadini di Pozzolo Formigaro potranno recarsi MARTEDÌ 23 MARZO dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso la sede comunale in Piazza del Castello 1 per richiedere informazioni .

Per fornire informazioni e chiarimenti agli utenti sulla nuova fattura che è stata loro recapitata, Gestione Ambiente S.p.A., in accordo con le Amministrazioni dei Comuni che applicano la Tariffa puntuale corrispettiva dei rifiuti, sta attivando degli sportelli temporanei. Dopo Basaluzzo, Castellazzo Bormida, Serravalle Scrivia (c’è ancora la data di martedì 16 marzo dalle ore 8.30 alle ore 12.30, nella sala consiliare del Comune), Molino dei Torti e Sale, ora si prosegue con Pozzolo Formigaro.

Martedì a Pozzolo Gestione Ambiente apre uno sportello per spiegare la nuova raccolta rifiuti