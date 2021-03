Con la decisione del Parlamento Ue di approvare la procedura d’urgenza per l’attivazione del Digital Green Cerificate, ora è possibile salvare la stagione estiva: il settore del turismo ne era convinto già al momento del lancio, ma ora la convinzione si rafforza.

Mercoledì scorso, infatti, con 468 voti a favore, 203 contrari e 16 astenuti, il Parlamento europeo ha dato il semaforo verde alla “fast track” che accelera le procedure per l’adozione del Covid Pass, che permetterà agli europei di muoversi per turismo e in sicurezza nei confini Ue. Questa procedura d’emergenza, quindi, dovrebbe dare una svolta ai solitamente tempi lunghi di Bruxelles, con l’entrata a regime del Digital Green Certificate già a giugno.

L’impianto della proposta resta lo stesso varato dalla Commissione Ue: il Certificate sarà digitale e dimostrerà che una persona è stata vaccinata contro il Covid-19, che è risultata negativa a un test/tampone o che, dopo aver contratto il virus, ha sviluppato gli anticorpi.

Ora, i prossimi step – prima dell’approvazione definitiva – prevedono un ulteriore fase di negoziazione tra Parlamento e Consiglio d’Europa, con eventuali emendamenti che verranno dibattuti e approvati nella prossima sessione plenaria prevista dal 26 al 29 aprile.

A4E, che rappresenta la maggior parte delle grandi compagnie aeree europee, plaude quindi all’accelerazione Ue sulla proposta del Covid Pass che, partendo da giugno, salverebbe di fatto la stagione di picco nel trasporto aereo europeo. A tal proposito le compagnie aeree aderenti stanno lavorando a stretto contatto con i governi nazionali e la Commissione europea per fornire input sulle specifiche tecniche necessarie per rendere i certificati digitali – o le app private che li utilizzerebbero – interoperabili entro giugno.

Diverse soluzioni private sono attualmente in fase di sperimentazione da parte delle compagnie aeree A4E, tra cui l’app AoK, Iata Travel Pass, Verifly e altri strumenti.

