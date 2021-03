La notizia è di questi giorni e vede coinvolta una tortonese. La Segreteria Nazionale del Movimento Italia Unita Stop Europa, infatti, comunica la nomina in qualità di Coordinatrice Provinciale della Signora Luigia Magnani.

Luigia ha 52 anni in quanto è nata a Monza il 28.08.1968 ma è cittadina tortonese da oltre 49 anni. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nell’anno 1992 e si è avvicinata alla politica da qualche anno. Rappresenterà il Movimento Politico e le sue attività , sul territorio Tortonese ed Alessandrino, promuovendo le iniziative già intraprese sul territorio Nazionale e collaborerà a stretto contatto con Il Comitato di Presidenza.

A dare la notizia sono il Presidente Nazionale del Movimento Francesco Nappi e il Segretario Nazionale Adriano Duina.

Italia Unita Stop Europa è un movimento politico che ha per finalità il conseguimento del benessere del popolo italiano ed ispira la propria azione politica ai valori universali di libertà, giustizia, uguaglianza, meritocrazia, equità fiscale e solidarietà con al centro l’individuo che, in qualità di cittadino, forma il popolo sovrano della nostra nazione. Il Movimento nasce da membri del popolo, per essere al servizio del popolo, del popolo italiano, che richiede a gran voce il ritorno alla moneta nazionale e l’uscita dai vincoli dell’UE che tutto sembra tranne che una risorsa per il nostro paese.

Il Movimento promuove, attraverso internet, i social network ed altre modalità, la consultazione dei propri associati per l’individuazione delle azioni politiche da adottare al servizio del popolo italiano e svolge la propria attività politica nel rispetto del principio di trasparenza e partecipazione.