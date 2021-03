Anche in questi giorni che hanno preceduto il Trofeo Laigueglia, San Bartolomeo al Mare e il Golfo dianese hanno confermato la forte vocazione all’accoglienza sportiva, ospitando numerosi Team che oggi prenderanno parte alla prestigiosa corsa in linea di ciclismo su strada.

In particolare, l’Hotel Europa di San Bartolomeo al Mare è stato scelto come base logistica da parte del Team Beltrami Tsa Tre Colli (UCI Continental Team), del Team Arkéa-Samsic (UCI ProTeam), del Team Novo Nordisk (UCI ProTeam) e del Team Vini Zabù KTM (UCI ProTeam).

Numerosissimi i campioni presenti, tra tutti il colombiano Nairo Quintana, oggi tra i favoriti al via.

Nei giorni precedenti, una troupe del team RCS Sport con Ignazio Moser, ex ciclista su strada e pistard italiano, diventato un personaggio televisivo, ha alloggiato sempre all’Hotel Europa di San Bartolomeo al Mare per realizzare filmati in vista della ormai imminente Milano-Sanremo.

“L’amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare – ha spiegato il Sindaco, Valerio Urso – collabora attivamente con le strutture ricettive per l’organizzazione della logistica destinata ad ospitare gruppi sportivi. Ci auguriamo che gli ospiti abbiano potuto apprezzare la nostra località e il Golfo dianese, e che possano presto tornare per i loro allenamenti”.