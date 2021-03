Succede anche questo nel nostro BelPaese, con tutti i rischi che l’episodio comporta in caso di incidente stradale con qualcuno. E’ successo, infatti, che gli Agenti della Polizia Stradale didi Tortona, sulla SP 35 Ter nei pressi di Novi Ligure hanno fermato una vettura Lancia Delta con a bordo il solo conducente di nazionalità cinese.

L’uomo, sprovvisto di documenti validi per la sua identificazione, a seguito di approfonditi accertamenti, è risultato sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo a rimanere sul Territorio nazionale.

Le ulteriori verifiche effettuate nelle Banche Dati in uso alle Forze di Polizia hanno permesso di accertare che lo stesso era altresì sprovvisto della patente di guida in quanto mai conseguita e che circolava alla guida di un’ auto senza copertura assicurativa.

Oltre ad essere denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria per il reato previsto dall’art. 10 del Testo Unico Immigrazione, gli Agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Tortona, hanno proceduto al sequestro per la successiva confisca della vettura e elevandogli una multa per un totale di circa 6 mila euro, che chissà mai se e quando entreranno nelle casse dello Stato.