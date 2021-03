Nella giornata di ieri, giovedì 4 marzo, in piazza Duomo, a Tortona, nell’ambito delle iniziative per la settimana della festa patronale di San Marziano, sono stati consegnati i due nuovi mezzi Fiat “Doblò” da parte di PMG Italia al Comune di Tortona e al locale comitato della Croce Rossa Italiana.

La consegna è avvenuta alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, dell’Assessore Marzia Damiani e del Vescovo Vittorio Viola che ha benedetto i mezzi.

La collaborazione con PMG, avviata nel 2014 con l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, si rinnova grazie al sostegno delle imprese del territorio che hanno scelto di continuare ad investire nel progetto.

Saranno così consentiti servizi di trasporto e di accompagnamento per disabili e anziani presso scuole, centri diurni, attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, per assolvere a diritti e doveri civici (come elezioni e referendum), garantendo piena autonomia e pari dignità sociale a tutti i cittadini.

Di seguito altre immagini dalla pagina FB del Comune