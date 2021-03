Ad Alessandria gli Agenti della Sezione Polfer hanno denunciato un sessantottenne casertano per lesioni private. L’indagine, partita dalla querela di un alessandrino, ha permesso agli operatori di individuare l’uomo che, alla guida di un’autovettura a noleggio, ha tentato di inscenare un falso danneggiamento tra l’auto da lui condotta e quella della vittima.

Gli accertamenti svolti hanno permesso agli operatori di collegare la vicenda al fenomeno della cosiddetta ‘truffa dello specchietto’ finalizzata alla richiesta di risarcimento immediata, con la quale ignari automobilisti diventano vittime, loro malgrado, di persone senza scrupoli pronte ad approfittarsi della buona fede altrui.

Gli operatori Polfer hanno effettuato anche controlli mirati per contrastare attività illecite nelle aree ferroviarie di competenza, con verifiche a viaggiatori e bagagli, sia in stazione che a bordo treno, con l’uso di metal detector e di apparati “Spaid”, per un accurato e più rapido controllo in banca dati dei viaggiatori. I servizi sono stati effettuati congiuntamente con personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile.