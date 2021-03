Ricerca per:

Quindi complimenti Vincenzo Scuro … anche questa volta hai tenuto alto l’onore della città di Tortona in una avvenimento di carattere nazionale.

Al traguardo il nostro Vincenzo, visibilmente stanco, ma emozionato per l’impresa dice:”adrenalina a mille, emozione unica correre con professionisti di questa levatura, un’esperienza indimenticabile e una soddisfazione personale enorme aver partecipato e condiviso questo importantissimo record italiano”.

Due erano le punte azzurre incaricate del tentativo, Yeman Crippa, costretto poi al ritiro per un problema fisico e il poliziotto Eyob Faniel che ha fermato il cronometro in 1h00’07” stabilendo il nuovo record italiano sui 21,10 Km.

Domenica 28 Febbraio il fortissimo atleta tortonese Vincenzo Scuro è stato invitato insieme ad altri runners professionisti di alto livello presso l’aeroporto di Ampugnano, nel senese, per tentare di battere il record italiano della mezza maratrona.

Il tortonese Vincenzo Scuro tra gli atleti invitati per battere il record della mezza Maratona