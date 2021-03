Quale libro scegliere per un momento di relax, per approfondire un avvenimento storico o per trascorrere qualche ora immersi in un thriller mozzafiato? In aiuto ci sarà ora la Biblioteca Civica Giovanni Canna che, con il direttore Luigi Mantovani, proporrà una volta al mese le letture del momento, e non solo.

«Con il 2021 – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – abbiamo pensato di proporre una nuova formula per avvicinare le persone di tutte le età alla Biblioteca Giovanni Canna e, più in generale, alla lettura. Così, nei primi due mesi dell’anno abbiamo lanciato in via sperimentale due brevi video sul canale Facebook della Civica in cui il direttore Mantovani ha fatto una carrellata di proposte librarie e il riscontro è stato più che positivo. Ed ecco, quindi, la decisione di rendere i consigli di lettura un appuntamento fisso».

L’ultimo sabato del mese sulla pagina www.facebook.com/BibliotecaCivicaGiovanniCanna/ è disponibile il video che, per l’edizione di marzo, si aprirà con il DanteDì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, in programma per il 25 marzo. E proprio domani, per l’occasione, sarà caricato sulla pagina Facebook della Biblioteca anche un interessante video dedicato al sommo poeta e ad alcune rare edizioni della Divina Commedia conservate a Palazzo Langosco.

Ma tornando ai consigli di lettura, ecco le proposte di questo mese (a cura di Luigi Mantovani):

Iniziamo da quelli che possono essere considerati tre classici, di generazioni diverse, del gotico contemporaneo, della fantascienza e del fantasy:

Patrick McGrath, Racconti di follia, La Nave di Teseo

Tutti i racconti dell’autore di Follia e Spider. Le bizzarre, originali e inquietanti narrazioni brevi di un autore che ha un suo posto nella letteratura degli ultimi trent’anni. Introduzione della grande Joyce Carol Oates.

Arthur C. Clarke, Racconti, Mondadori

Tra gli indimenticabili racconti di uno dei principali protagonisti della sf mondiale, troviamo anche La sentinella, che fornì l’idea a Stanley Kubrick per 2001: Odissea nello spazio. Un classico vero, anche nello stile.

Neil Gaiman, American Gods, Mondadori

Il geniale Gaiman – ricordate Coraline? – e gli antichi dei alla conquista dell’anima dell’America, contro i nuovi dei. Chi vincerà? L’edizione del decennale, impreziosita dalle tavole di Dave McKean.

Antiche storie, nuovi racconti

Johnny Cash, L’uomo in bianco. Un romanzo sull’apostolo Paolo, Piano B Edizioni

Una delle leggende della musica americana del XX secolo racconta, con sorprendente passione e immedesimazione, la storia dell’apostolo Paolo.

Nancy Springer, Enola Holmes. Il caso del marchese scomparso, De Agostini

La sorella minore di Mycroft e Sherlock, creato dalla scrittrice americana Nancy Springer, è una ragazza intelligentissima (buon sangue non mente) e caparbia: sfuggita alla tutela dei due fratelli per cercare la madre scomparsa, avrà modo di mettere alla prova le sue straordinarie capacità investigative.

Crescere

Trent Dalton, Ragazzo divora universo, HarperCollins

Un folle, tenero e originale romanzo di formazione, su un dodicenne orfano che vuole diventare giornalista.

Italiani

Roberto Costantini, Una donna normale, Longanesi

Costantini si sposta dal noir allo spionaggio, facendo ancora centro. Aba Abate è una moglie e una madre, ma è anche un agente segreto. Un probabile attentato terroristico, una corsa contro il tempo (e la propria tenace normalità).

Matteo Strukul, La corona del potere, Newton Compton

Strukul riprende la vicenda de I Medici, portandoci nell’Italia del 1494, alla vigilia dell’invasione di Carlo VIII di Francia. Personaggi di finzione e reali mescolano i loro destini sulla soglia di un avvenimento che muterà per sempre I destini della Penisola.

La Storia e le storie

Franco Cardini, Praga. Capitale segreta d’Europa, Il Mulino

Il noto medievista fiorentino racconta, col piglio del narratore di razza, la vicenda della capitale più misteriosa e sorprendente d’Europa.

John Julius Norwich, Il Mare di Mezzo. Una storia del Mediterraneo, Sellerio

La storia del Mare Nostrum dagli antichi Egizi alla Grande Guerra. Norwich, da gran divulgatore, sa unire la narrazione di largo respiro e il gusto per il colore.

Chiara Frugoni, Paure medievali. Epidemie, prodigi, fine del tempo, Il Mulino

Con rara maestria Chiara Frugoni ci racconta le paure medievali, che somigliano molto alle nostre. Perchè, in fondo, gli esseri umani sono sempre gli stessi.

Miguel Gotor, L’Italia nel Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon, Einaudi

Una storia della difficile modernizzazione dell’Italia dalla fine dell’Ottocento fino ai nostri anni, in un racconto agile ma documentato.