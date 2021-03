Il bando per l’assegnazione del voucher scuola 2021-2022 sarà aperto nel mese di aprile 2021.

E’ opportuno richiedere sin d’ora l’Isee, e dotarsi di credenziali Spid, rilasciate dagli Identity Provider accreditati da Agid.

L’elenco dei Provider è consultabile sul sito Agid.

Per la richiesta dell’identità SPID, consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale:Richiedi SPID.

Il voucher comprende il contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo (legge n. 448/1998).

E’ possibile richiedere solo uno dei due tipi di voucher esistenti:

iscrizione e frequenza, da utilizzare presso le scuole paritarie per il pagamento delle spese di iscrizione e frequenza

libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione

Il voucher per il diritto allo studio non potrà essere convertito in altra tipologia di buono, né utilizzato per acquisti con finalità diverse dal diritto allo studio.

Per comunicazioni relative al nuovo bando voucher 2021-2022, utilizzare l’indirizzo e-mail: bandovoucher2022@regione.piemonte.it

Regione Piemonte – Voucher scuola