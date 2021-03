“Ringrazio di cuore il Gruppo Seniores di Forza Italia della provincia di Alessandria per la donazione di televisioni destinate all’Ospedale Borsalino – dichiara Giacomo Centini, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria – grazie alla sensibilità del loro coordinatore, Natale Armando, che ha vissuto in prima persona l’esperienza di ricovero nella nostra struttura, è nata una bella iniziativa di solidarietà che andrà a vantaggio di tutto i pazienti. Quando i cittadini si organizzano e si aggregano, come in questo caso, per migliorare le nostre strutture, il risultato è sempre un miglioramento per la comunità. A tutti loro, il grazie da parte dell’Azienda Ospedaliera e dei pazienti che ne fruiranno!”

Il Gruppo, infatti, ha promosso l’iniziativa di dotare di televisori sedici camere di degenza del Centro riabilitativo Borsalino ove vengono ricoverati, dopo la fase acuta, i pazienti per diverse settimane mentre si sottopongono ad un periodo di riabilitazione. Dichiara il coordinatore, Natale Armando: “Ho sperimentato positivamente e direttamente la degenza al Borsalino a seguito di un intervento cardio-chirurgico all’Ospedale Civile. Dopo essere sottoposti giornalmente alle efficaci terapie, talvolta si corre il rischio di passare molto tempo nelle stanze di degenza con grandi limitazioni alle visite dei familiari e senza avere la possibilità di seguire quanto accade. Ecco perché appena dimesso ho promosso questa iniziativa, che è stata condivisa a livello provinciale. Abbiamo anche raccolto i fondi per l’acquisto di due computer portatili per i reparti interessati.

Presente alla consegna di questa mattina anche Ugo Cavallera, che ha ringraziato Natale Armando per l’impegno profuso nel periodo di pandemia, ma anche il Direttore Generale dell’Azienda che ha accolto questa nostra proposta. Vorrei inoltre ringraziare i medici, gli infermieri ed i terapisti che operano per la salute della nostra comunità”