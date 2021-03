I Carabinieri del Comando Provinciale, con l’impiego di tutte le articolazioni, hanno iniziato ad

amplificare i servizi di controllo del territorio, anche in previsione dell’approssimarsi delle vacanze

pasquali: infatti, nel peculiare periodo – per quanto connotato dalle note ristrettezze antipandemiche non verranno meno le risorse operative che l’Arma dispiega in àmbito provinciale.

Servizi che, appunto, hanno iniziato a dare in primi risultati in tutto l’arco provinciale. In ordine di

tempo, i Carabinieri:

del NORM della Compagnia di Sanremo, hanno arrestato un 55 italiano, trovato in possesso di

diversi involucri contenenti sostanza ritenuta cocaina, nonché di un bilancino di precisione, il

tutto custodito nella propria abitazione;