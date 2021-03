A Diano Marina, i Carabinieri del luogo hanno sorpreso un 45 enne – già noto alle forze dell’ordine – mentre si introduceva furtivamente all’interno di un’abitazione, al momento non occupata dai proprietari; vistosi scoperto, ha tentato di darsi alla fuga, venendo però bloccato ed arrestato.

L’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite di grosse dimensioni che era stato utilizzato per forzare la finestra dell’abitazione e bloccare la tapparella per agevolare l’accesso all’abitazione.

La stessa persona, che si trovava agli arresti domiciliari a seguito del processo per direttissima connesso all’evento appena accennato, è stata arrestata qualche giorno dopo poiché – evaso dal regime restrittivo – ha tentato di rubare un’auto custodita nel giardino di un’abitazione provata a San Bartolomeo al Mare.