Si precisa che detti rilevatori hanno le medesime caratteristiche di quelli già precedentemente attivati e pertanto rilevano esclusivamente le violazioni per l’attraversamento con semaforo a luce rossa.

Il Comando della Polizia Municipale comunica che a seguito di regolare collaudo, a far data dalle ore 00.00 di domenica 21 marzo verranno attivati i rilevatori automatizzati di infrazione posti agli incroci dei semafori di strada Carlo Forlanini/S.P. 79 e in corso Carlo Marx/strada Casalcermelli.

Da Domenica ad Alessandria entrano in funzione i rilevatori ai semafori