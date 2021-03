Il tradizionale e sintetico aggiornamento quotidiano del Bollettino del Comune di Tortona sui dati Covid, ieri sera, è stato davvero preoccupante e recitava così: “I dati sulla diffusione del contagio di oggi, sabato 27 marzo, a Tortona: sono 103 le persone residenti in città che risultano positive al Covid-19 (+12 rispetto a ieri); in ospedale sono ricoverati 92 pazienti (+2), di cui 11 ( = ) in terapia intensiva e 4 (-2) in semintensiva.”

A memoria d’uomo, nella seconda ondata, non si era mai verificata un’impennata così consistente in sole 24 ore: ben 12 nuovi contagi in più, che aggiunti ai 9, del giorno precedente fa 21 nuovi positivi al Covid! Quindi nelle ultime 48 ore Tortona è passata da 82 a 103 positivi con un aumento proporzionale del 25%.

Questi dati, che non possono non preoccupare, hanno portato la città di Tortona che a livello provinciale si trovava in una posizione abbastanza tranquilla, a salire pericolosamente nella classifica delle città dove il Covid è più diffuso così come potete vedere dalla tabelle che pubblichiamo a fine articolo.

I risultati di questi giorni, ovviamente sono riferiti a contagi avvenuti circa due settimane fa, perché come noto il periodo di incubazione del Codi può arrivare anche fino a 21 giorni.

Quindi chi snobba o sottovaluta, certi comportamenti tenuti dalle persone, alla luce di questi dati, forse dovrebbe fare qualche riflessione….