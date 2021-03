Ricerca per:

Dunque, è bene sottolinearlo, non sarà esclusivamente un passaporto vaccinale, facendo così cadere le accuse di essere strumento discriminatorio. Inoltre, essendo una misura temporanea , il suo impiego sarà sospeso quando l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dichiarerà la fine dell’emergenza sanitaria internazionale.

È partita la corsa del Digital Green Certificate di matrice europea – da alcuni già ribattezzato Covid Pass – che inizia a prendere forma con la presentazione di una proposta di legge ad hoc da parte della Commissione Ue. Il cosiddetto passaporto sanitario che, già entro l’estate, dovrebbe facilitare la circolazione libera e sicura dei cittadini in Europa durante la pandemia sarà digitale e dimostrerà che una persona è stata vaccinata contro il Covid-19, che è risultata negativa a un test/tampone o che, dopo aver contratto il virus, ha sviluppato gli anticorpi.

Covid Pass entro l’estate: spinta dell’Europa sui viaggi, una bella notizia per Diano marina