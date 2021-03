Ricerca per:

Per informazioni: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297.

La prima storia è un’antichissima leggenda cinese che racconta di come un animale magico sia diventato il simbolo di una nazione, mentre il laboratorio creativo pasquale darà la possibilità ai giovani spettatori di realizzare, passo passo, colorati addobbi per le imminenti festività.

La Stardust Company presenterà la lettura della celebre storia Il Mago di Oz di Frank L. Baum; con le avventure della piccola Dorothy e del suo cagnolino Totò, lette attraverso un libro pop-up che trasporterà l’ascoltatore in un mondo fantastico.

Tornano le proposte online di Nati per Leggere della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. A pochi giorni dalle festività pasquali i giovani lettori potranno seguire tre avvincenti video, tra fantastiche storie e un laboratorio creativo.

Biblioteca di Casale: le iniziative online in vista delle festività di Pasqua