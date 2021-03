“Imporre una stretta indiscriminata nei fine settimana va contro il buonsenso. Nei weekend non servono chiusure, ma più controlli. Gli interventi devono essere mirati ed efficaci per la sicurezza dei cittadini delle zone più a rischio, senza però chiudere tutto in tutta Italia. In Liguria bisogna concentrarsi sul piano vaccinale per raggiungere al più presto l’obiettivo della somministrazione dei 60.000 vaccini settimanali in modo tale da ridurre drasticamente il numero di malati e la possibilità di contagio entro breve tempo”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).