Siamo in presenza di una terza ondata di Covid, inutile nasconderlo: l’impennata di contagi dovuta alla varianti, che secondo gli esperti potrebbe aumentare anche alla luce dei comportamenti insensati come quelli dei Navigli a Milano, è reale.

Si sta facendo tutto per arginarla, ma se i contagi aumentano malgrado vaccini e colori regionali vari, è evidente che la terza ondata è già qui.

Per fortuna, come potete vedere dalle tabelle che pubblichiamo con i dati di ieri sera alle 18,30, non riguarda almeno per ora, la provincia di Alessandria, dove la situazione è sotto controllo, anche se i dati i Acqui terme si discostano un po’ dal resto della provincia, dove appare invidiabile (e speriamo continui così) la posizione di Tortona con lo 0,1% dei positivi sulla popolazione: chapeu!