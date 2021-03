Occorre arredare un angolo in campagna per passare le vacanze! Niente paura in poche settimane è possibile ricavare un’accogliente dimora con gli oggetti abbandonati

Passeggiando per le strade cittadine non è raro trovare scarti anche in buono stato, abbandonati dai cittadini i quali, prima di scomodare le imprese addette al loro recupero, trovano comodo abbandonarli lungo le strade, a ridosso dei marciapiedi, quando questi ci sono.

I passanti osservano uno scempio, devono gincanare fra una via e l’altra, non di rado saltare per poter superare gli ostacoli invadenti, abbandonati presumibilmente dai residenti.

Proprio questi sono gli oggetti recuperabili per l’arredo della casa di campagna, si trovano, mobiletti, pezzi di cucine, lavatrici .. materassi in quantità d’ogni specie, non mancano i forni a microonde, i giocattoli.

Questi sono quasi sempre nuovi poiché, chi li ha avuti in dono, non riesce a consumarli, come ad esempio l’automobilina elettrica donata al piccolo/piccola pilota di Formula 1, cresciuto/a troppo in fretta.

Altri balocchi d’ogni specie, passeggini, bambole, cucinette per il divertimento delle bimbe, anche queste quasi nuove.

Eppure è sufficiente una telefonata per eliminare questo scempio agli angoli delle strade, non molto distanti dal centro cittadino.

Franco Montaldo