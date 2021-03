In fondo all’articolo trovate un fotogramma del video che una mamma ci ha inviato per documentare ciò che è successo all’ambulatorio vaccinale dell’infanzia, situato all’interno del Distretto Sanitario di Tortona dell’ASL, alla ex caserma Passalacqua (Foto in alto).

Un fotogramma volutamente sgranato per non far riconoscere le persone presenti, ma nel video che ci è stato inviato si vede chiaramente la situazione descritta dalla mamma, con tanti genitori coi bambini in braccio, uno troppo vicino all’altro, per mancanza di spazio, e non certo alla distanza minima di due metri, come suggerisce la nuova normativa recentemente in vigore per evitare il contagio.

La mamma, preoccupata per la situazione che si è vista di davanti e per la salute del proprio figlio portato a vaccinare, ha protestato verbalmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria.

Vi lasciamo però alle sue parole che più di ogni altro riassumono ciò che è accaduto e le spiegazioni che a dire della nostra lettrice le sono state fornite.

LA PROTESTA

Egregia redazione,

mi permetto di mandarvi un video dell’incredibile situazione dell’ambulatorio vaccinale per l’infanzia di Tortona.

Questo video è di questa mattina, piena zona rossa, IN piena pandemia. Alle mie rimostranze circa l’eccessivo afflusso di genitori e bambini in uno spazio chiuso, mi è stato risposto che sono sotto organico.

Sotto organico, certo, ma con un grande giardino all’esterno, per cui la domanda che si pone è d’obbligo: perché non fare aspettare fuori?

L’ho fatto presente alle addette dell’ ASL e allora hanno dato la colpa alla volontaria all’ingresso, che non avrebbe disciplinato l’afflusso.

Hanno chiuso scuole, negozi, ristoranti, hanno chiuso tutto, però all’ASL tutti stipati in una stanza!

Lettera Firmata