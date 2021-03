Il ciclismo torna a Valenza. Nella giornata di domenica 195 atleti hanno partecipato al Gran Premio Città di Valenza, gara nazionale, su un percorso di 11 chilometri circa, ripetuto 13 volte per 143 chilometri complessivi sul territorio comunale di Valenza e di Pecetto di Valenza (dove è stato assegnato il Gran Premio della Montagna) con ritrovo in via Noce, trasferimento in Strada Pontecurone dove c’è stata la partenza ed arrivo in via Noce. Ad imporsi è stato Gidas Umbri del Team Colpack Ballan di Bergamo. La gara era riservata alle categorie Under 23 ed Elite. Al vincitore è stato consegnato come primo premio un brillante della ditta Recarlo Spa di Valenza. “Questo evento – dice il Sindaco Maurizio Oddone – segna il cambio di passo della nostra amministrazione sulle manifestazioni ciclistiche, tornate in città dopo un’assenza di alcuni anni. E’ stata una giornata importante per lo sport cittadino e un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento”.

Interviene anche l’Assessore allo Sport, Luca Merlino che sottolinea “la riuscita dell’evento, grazie all’organizzazione curata nei dettagli nonostante il particolare momento che stiamo vivendo, con l’impegno dei volontari e di tutti coloro che si sono impegnati. La nostra amministrazione crede fortemente nel valore dello sport come mezzo di valorizzazione della comunità valenzana”.