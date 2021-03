L’America sarà al centro del terzo appuntamento della nuova edizione di Un cappuccino tra le righe, il ciclo di incontri organizzati dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica Giovanni Canna del Comune di Casale Monferrato.

Dopo l’ottimo successo delle prime due dirette Facebook, sabato 20 marzo alle ore 11,00 sarà ospite della pagina www.facebook.com/uncappuccinotralerighe Maria Cristina Moreschi, autrice, con Giuseppe Moreschi, del libro America. Viaggi casuali nella terra dove tutto accade (EBS print).

Un’opera che ha come filo conduttore il “turismo casuale”, quello che permette al viaggiatore di adattarsi a nuove situazioni, luoghi, persone o informazioni, implementando, con novità e imprevisti, i precedenti programmi e itinerari con i quali si intraprende il viaggio.

Come spiegano gli autori: «È con questa convinzione che il nostro viaggio negli Stati Uniti ha preso corpo: un andare scoprendo luoghi e situazioni diverse dagli itinerari classici. È stato un perdersi tra gli immensi panorami e le lunghe strade per godere delle curiosità inaspettate di questo Paese ricco di piccole storie, il più delle volte sconosciute».

Maria Cristina Moreschi nasce a Milano e già dai primi mesi di vita viaggia intensamente con i genitori. Si trasferisce in Toscana e poi in Veneto, dove frequenta l’Istituto d’Arte di Venezia e si laurea in Architettura. Appena può, prende il suo zaino, a cui vengono cucite piccole bandiere di tutto il mondo, per scoprire nuove culture e civiltà, soprattutto in Asia. Nei numerosi viaggi in Canada e negli Usa inizia la scoperta del Nord America, uno dei suoi luoghi del cuore. La passione per la fotografia la vede impegnata nell’organizzazione di diverse mostre fotografiche dove vengono esposti i suoi scatti.

La prossima presentazione libraria, sempre in diretta streaming, si terrà alle ore 11,00 di sabato 10 aprile con Mario Costanzo che presenterà La camera segreta di Ranisar. La straordinaria scoperta di Mario Warvich (Gallo editore).