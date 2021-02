Il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Locci, in nome del Gruppo Consiliare Alessandria

Migliore con Locci, ha presentato una proposta di mozione avente lo stesso oggetto di un altro

argomento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, la Variante parziale al PRGC, per

permettere al Consiglio Comunale di affrontare urgentemente la questione del progetto del

biodigestore per la produzione di biogas a Valmadonna.

“Sono contento che sul tema della nuova centrale a biomasse ho sentito un coro pressoché unanime di

voci contrarie – commenta Locci – per questo ho ritenuto che questo generale orientamento politico

dovesse trovare la forza e la formalità di un atto di indirizzo ufficiale da parte del Consiglio

Comunale. All’uopo ho deciso di presentare una mozione nell’ambito della discussione della Variante

al PRGC in quanto, se l’amministrazione comunale avesse già recepito come previsto dalla legge il

Piano Paesaggistico Regionale, probabilmente questo progetto non potrebbe essere autorizzato.”

Infatti, si legge nella mozione, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale sono

chiamati ad adeguarsi al Piano paesaggistico regionale (PPR) – strumento di tutela e promozione del

paesaggio piemontese rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo

sviluppo sostenibile del territorio – entro 24 mesi dalla data di approvazione avvenuta con D.C.R. n.

233-35836 del 3 ottobre 2017.

“Ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione ed ogni nuovo progetto insistente sul

territorio comunale deve dimostrare il rispetto dei contenuti del Ppr stesso – sostiene Locci – ed il

progetto di impianto per la produzione del biogas a Valmadonna in località Cascina Porcellana

sorgerebbe in un’area classificata dal Ppr come di elevato interesse agronomico e come area rurale

di specifico interesse paesaggistico. Lo stesso D.Lgs. 387/2003 nel prevedere che impianti alimentati

da biomasse possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici

sottolinea che nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel

settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali,

alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Ci sono

elementi tecnici sufficienti per opporsi alla realizzazione dell’impianto.”

Con questa mozione il Presidente Locci chiede al Consiglio Comunale di sostenere tre indirizzi

politici: 1) dichiarare la sua contrarietà alla realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica di

Valmadonna; 2) di impegnare la Giunta Comunale a tenere conto delle novità introdotte dal PPR in

ogni variazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale; 3) chiedere al Sindaco ed

agli assessori competenti di assumersi la responsabilità di tutelare l’interesse pubblico alla salute e

all’ambiente esercitando la propria attività discrezionale nel dare un chiaro indirizzo politicoamministrativo ai Dirigenti in riferimento all’autorizzazione dell’impianto.

“Oltre agli aspetti tecnici c’è anche un aspetto politico – sottolinea Locci – ovvero che noi

amministratori politici, nel rispetto del quadro normativo vigente, dobbiamo impegnarci

prioritariamente al soddisfacimento dell’interesse pubblico che deve tenere conto delle motivazioni di

salute pubblica, di tutela ambientale e di conservazione delle aree di interesse agronomico e

paesaggistico. Nel caso dell’impianto di Valmadonna gli interessi pubblici devono essere tutelati

fermando la realizzazione dell’impianto di produzione del biogas ed è necessario che gli organi di

indirizzo politico-amministrativo adottino delle scelte nell’ambito della propria discrezionalità al fine

di meglio tutelare questi interessi mentre i Dirigenti dovranno adempiere agli indirizzi loro assegnati

dalla politica.”