Lo shopping online è ormai punto fermo della nostra società. Lo dimostrano i numeri che sono in continua crescita, soprattutto per quanto riguarda i prodotti per la persona, drogheria e igiene personale.

Nelle prime settimane del 2021 il trend ha ottenuto un’importante conferma visto che è stato registrato un trend particolarmente positivo soprattutto nelle regioni del Sud. Sono Calabria e Lazio a trainare lo shopping online con un aumento di transazioni del 32% e del 21%, rispettivamente, nel periodo tra il 7 e il 31 gennaio di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2020.

Terza in “classifica” la regione Marche che registra un aumento del 20,5%, seguita da Sicilia (+18,7%), Campania (+18%), il Molise (16,8%) e Sardegna (+8,90%). Anche in Friuli Venezia Giulia l’aumento è stato del 13,50%, in Trentino Alto Adige dell’11%, in Lombardia del 4,40% e in Emilia-Romagna del 2,50%.

I vantaggi dello shopping online

I numeri dello shopping online sono ormai sotto gli occhi di tutti e l’importanza è ormai palese. D’altronde i vantaggi dello shopping online sono diversi. In primis i prezzi visto che la maggior parte dei negozi online offre prezzi molto più ridotti (fino a un 70%) di quelli che trovi nei negozi tradizionali. Le ragioni sono principalmente due: I proprietari dei negozi online sanno che la gente utilizza internet per trovare prodotti a prezzi più bassi e, di conseguenza, riducono i loro profitti a cambio di più clienti. Inoltre possiamo navigare in contemporanea su decine di siti web per trovare il miglior prezzo. Potremmo fare lo stesso in un centro commerciale, ma rischieremmo di perdere mezza giornata.

Dello shopping online, inoltre, ciò che piace è la comodità. Possiamo comprare in pigiama, a qualunque ora del giorno e della notte, direttamente dal nostro divano. Oppure durante la pausa a lavoro o in qualsiasi altro momento della giornata. Ciò comporta un netto risparmio di tempo, soprattutto per chi di tempo a disposizione ne ha davvero poco visti i tanti impegni quotidiani. Recarsi fisicamente in un punto vendita può richiedere molto tempo. È necessario spesso spostarsi in auto, con tutte le problematiche connesse al traffico e al parcheggio. Inoltre talvolta dopo tutta la fatica fatta, il prodotto cercato non è presente o non convince. Grazie all’acquisto online si risparmia tempo, perché ciò che si cerca è a portata di mouse.

Comprando online ci possiamo dimenticare della paranoia di perdere lo scontrino o di doverlo scannerizzarlo; ogni volta che compriamo online, riceviamo un’email con la nostra ricevuta d’acquisto.



Inoltre, abbiamo quasi sempre più tempo per cambiare ciò che abbiamo comprato.

Inoltre con lo shopping online evitiamo le lunghe code ai negozi. Soprattutto durante i saldi i centri commerciali sono gremiti di gente; alle casse possono incontrarsi lunghe code. Tutto questo non esiste quando si parla di acquisto online. La cassa è sempre libera, non esiste folla.