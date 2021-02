Il Circolo culturale “I Marchesi del Monferrato”, nell’ottica di mantenere la propria missione di divulgazione della storia del Monferrato anche nel periodo di pandemia che, come noto, limita movimenti ed assembramenti, ha pubblicato, sul proprio canale YouTube, una serie di contributi di natura storico-culturale.

In ultimo, nella serata odierna, è stato pubblicato un video riguardante la Caserma Storica dell’Arma dei Carabinieri, sita in Camino (AL), via Villanova 4, nella quale il suo ideatore, il Carabiniere in congedo Fiorenzo Bertiglia, ha raccolto innumerevoli cimeli, oggetti storici, uniformi, fotografie e documenti autentici oltre ad alcune vetture e motocicli utilizzati sin dal 1814, anno di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Il Museo è visitabile gratuitamente previo appuntamento telefonico al nr. 3396187400.

