Stato di agitazione dell’intero Gruppo e due ore di assemblea in tutti gli stabilimenti: è la risposta dei lavoratori Buzzi Unicem a difesa dei loro colleghi impegnati negli stabilimenti di Testi/Greve in Chianti (Firenze) e Arquata Scrivia (Alessandria), per i quali è stata annunciata la chiusura.

A decidere questa iniziativa le segreterie nazionali di Feneal Filca e Fillea e le Rsu del Gruppo, nel corso del coordinamento nazionale delle Rsu. “Giovedì 18 febbraio in tutti gli stabilimenti del Gruppo – spiegano Feneal, Filca, Fillea – si terranno due ore di assemblea a sostegno della lotta dei 95 lavoratori di Testi e Arquata, contro la decisione dell’azienda di chiudere questi due stabilimenti.

È troppo facile scaricare sui lavoratori le conseguenze di decisioni aziendali sbagliate e affrettate: ci aspettiamo invece serietà e buon senso da parte di Buzzi Unicem, e proposte concrete che diano risposte all’altezza della situazione. Lasciare indietro anche solo uno dei lavoratori coinvolti è inaccettabile”, hanno concluso i sindacati.