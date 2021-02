Sono online da pochi minuti i nuovi video della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati per il ciclo Nati per Leggere, che, in Piemonte, si declina in Nati per leggere Piemonte.

Sulla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus-cultura sono infatti disponibili due avvincenti e coinvolgenti storie.

La compagnia Ikeatrando proporrà la lettura della storia Il coraggioso soldatino di stagno di Hans Christian Andersen; il racconto di quanto sia strano il mondo delle favole, dove si intrecciano le vicende di un pupazzo cattivo, di un coraggioso soldatino di stagno e di una ballerina.

Il Collettivo Teatrale Cet, invece, farà immergere i giovani ascoltatori in un inconsueto Tg Fiaba, con una carrellata di notizie e suggerimenti direttamente dal mondo delle favole più famose di tutti i tempi; per concludersi con una esilarante storia Dal mondo delle fiabe.

Ma le novità della Biblioteca Luzzati non finisco qua, perché nei prossimi giorni ci saranno altre importanti iniziative: «L’idea – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – è quella di tornare a proporre i progetti della nostra Biblioteca dei Ragazzi direttamente nelle scuole che ne faranno richiesta. In questo modo gli alunni dei nidi, delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado potranno riprendere, anche se in piccola parte, alcune delle attività ferme da quasi un anno a causa della pandemia».

Saranno due le attività proposte alle scuole: Libri in viaggio, con trolley contenenti libri delle ultime novità editoriali, e Bas – Biblioteca A Spasso, un supporto alle attività delle insegnanti, direttamente in classe, sugli argomenti scelti per questo anno scolastico.

Per informazioni: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297.