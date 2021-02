L’Amministrazione comunale di Novi Ligure, come previsto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), ha deciso di prorogare l’affidamento della gestione degli impianti sportivi a Sportinnovi fino al 30 giugno 2023. La decisione è stata presa dopo una serie di confronti con tutto il mondo dello sport novese da parte del Sindaco, Gian Paolo Cabella, e dell’Assessore allo Sport, Andrea Sisti, durante i quali è emerso l’impegno profuso negli anni da parte di Sportinnovi.

Oltre alla custodia e alla manutenzione ordinaria di edifici e attrezzature, la società consortile ha realizzato numerosi interventi di ammodernamento, a partire dalla nuova illuminazione a led per Stadio, Pattinodromo, Bocciodromo e Palazzetto dello sport, che ha permesso un notevole risparmio di costi e un importante diminuzione dell’impatto ambientale; si è occupata, inoltre, di dotare tutti gli impianti sportivi dei defibrillatori, importanti presidi a garanzia della salute di sportivi e spettatori.

«Le società sportive – spiega l’Assessore Sisti – hanno evidenziato la situazione particolarmente critica che sta vivendo il mondo dello sport nel suo complesso. In questo periodo di pandemia, la collaborazione tra Comune e Sportinnovi ha garantito la messa a punto di importanti interventi (sanificazioni, distanziamento, altre misure di prevenzione) che hanno permesso la fruizione delle strutture e che consentiranno una rapida ripresa delle attività non appena le norme lo consentiranno. Abbiamo tempo – continua Sisti – per discutere sul futuro della gestione degli impianti. Intanto, nell’ambito della prosecuzione della gestione, il Comune e Sportinnovi pianificheranno nuovi interventi per garantire impianti efficienti e sempre al servizio dello sport novese».

A questo proposito l’Amministrazione comunale ha ribadito la propria volontà di investire nello sport, inteso come importante fattore di sviluppo e di integrazione sociale. Si sono da poco conclusi, infatti, gli interventi di adeguamento antincendio della palestra Zucca. Nelle prossime settimane verranno realizzati alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma di palestre e impianti. In primis la copertura della palestra della scuola Martiri, i cui lavori sono stati affidati e inizieranno a breve. Sono poi in corso gli affidamenti dei lavori relativi allo stadio Girardengo, alla palestra “Forza e Virtù” e all’impianto di illuminazione a led del campo San Marziano in sintetico.

Inoltre, sono in via di realizzazione alcuni interventi di riqualificazione di aree da destinarsi allo sport all’aperto e l’Ente ha partecipato a numerosi bandi (Ministeriali, ANCI, CONI,) nella direzione di garantire alla cittadinanza la pratica sportiva nella maggior sicurezza possibile. Il Comune di Novi Ligure ha anche recentemente appoggiato la candidatura della Regione Piemonte al titolo di “European Region of Sport”, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze sportive del territorio.

Infine è allo studio un bando per assegnare risorse alle società sportive tramite fondi Covid, che saranno rese disponibili attraverso un’apposita variazione di bilancio.