Sono stati poi discussi due ordini del giorno:- il primo, presentato dai Consiglieri Graziano, Castagnello e Bianchi, riguardava il futuro dell’ospedale; dopo ampia discussione, i proponenti hanno deciso di ritirare il documento prima del voto, accogliendo la proposta del Sindaco Federico Chiodi a presentare insieme a tutti i gruppi consigliari di Tortona un documento comune da votare in una prossima seduta consiliare.

Approvato all’unanimità il regolamento per la disciplina dell’attività di vendita di quotidiani e periodici, illustrato in Consiglio dal Vicesindaco.

L’argomento di urbanistica presente all’ordine del giorno, illustrato da Vicesindaco Fabio Morreale, riguardava la delega per l’emanazione dei provvedimenti di rinuncia al diritto di prelazione da parte del Comune su immobili di edilizia agevolata: approvato con 14 voti favorevoli, astenuti i Consiglieri del PD.

Approvato in via definitiva il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020, illustrato dall’assessore Mario Galvani, con i voti favorevoli della maggioranza; contrari i due Consiglieri del Partito Democratico, astenuti gli altri quattro componenti di minoranza.

La seduta si è aperta con a comunicazione del Presidente del Consiglio, Giovanni Ferrari Cuniolo, relativo al prelievo dal fondo di riserva effettuato dalla Giunta il 29 dicembre scorso di 60 mila euro per integrare il fondo per il servizio di sgombero neve, a seguito delle nevicate del mese di dicembre.

A Tortona ieri sera, lunedì 15 febbraio, si è svolto il primo consiglio comunale del 2021, ancora in modalità “da remoto” coordinato dal presidente Giovanni Ferrai Cuniolo (nella foto).