Il Museo, in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali, sarà chiuso il sabato e le domenica; l’ingresso alle Sezioni è regolamentato con obbligo di indossare la mascherina.

Gli innamorati potranno visitare in queste “giornate romantiche” il percorso museale riscoprendo la lunga storia del Golfo Dianese, dal Paleolitico fino al Risorgimento, 100.000 anni di storia illustrati attraverso oltre 800 reperti (materiali archeologici, documenti, cimeli, minerali).

Venerdì 12 e martedì 15 febbraio , in occasione della Festa di San Valentino, il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina sarà visitabile gratuitamente da tutte le coppie.

San Valentino al Museo di Diano Marina, ingresso gratis per le coppie