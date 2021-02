Domenica 28 febbraio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.30, si svolgerà il Progetto Orientiamoci Acqui Terme 2021, completamente online per arrivare oltre i confini territoriali, una giornata interamente dedicata all’orientamento post diploma.

Il Progetto Orientiamoci è un’attività culturale ideata e sviluppata a partire dal 2018 da Nicole Alice Masieri, Assistente Sociale Specialista operante nei Servizi Sociali comunali di Finale Ligure (SV), e proposta dall’Associazione Bimbinfesta, presieduta da Sonia Grasso. L’evento, interamente gratuito, è arrivato alla sua terza edizione ed è stato principalmente pensato per qualsiasi studente, in particolar modo per chi frequenta la scuola secondaria di secondo grado. Possono parteciparvi, sempre in forma gratuita, anche i cittadini interessati e curiosi del progetto. L’iniziativa si svolgerà in diretta online sui canali social Facebook e Instagram di Orientiamoci, dando modo a chiunque di partecipare: un comodo salotto virtuale capace di accogliere 17 relatori, ognuno rappresentante un percorso universitario e lavorativo, disponibili a rispondere alle domande degli studenti e a confrontarsi con loro in base alle loro esperienze.

La giornata è inoltre arricchita da quattro presentazioni: alle h.11.15 si terrà “Per tentativi ed errori, in direzione dei tuoi sogni” a cura della relatrice Eleonora Ferraro, un momento dedicato all’orientamento nel mondo del lavoro; alle 16.35 si terrà “TecNikamente” a cura del relatore Nikola Kostov, che darà voce al percorso di un giovane tecnico nel mondo dello spettacolo; alle 17.10 si terrà “Ok, ma qual è il tuo mestiere?” a cura del relatore Riccardo Filippo, racconterà le avventure di un aspirante cantastorie; alle 17.45 si terrà “Alla ricerca della stabilità” a cura del relatore Mattia Muscatello, il racconto della creazione di una propria identità professionale in un mondo precario. Orientiamoci ha come fine quello di fornire informazioni e orientare gli studenti verso il percorso universitario o lavorativo più adatto alle loro attitudini personali. Si tratta di un evento innovativo nel suo genere: è la prima volta che un gruppo di ragazzi si uniscono per fare un evento di orientamento post diploma online, in forma gratuita, in collaborazione con professionisti, attirando anche persone residenti in ogni zona: si tratta di un’opportunità attraverso la quale la comunità potrà prendere parte in ruolo attivo. Questo progetto nasce dall’esigenza di integrare le informazioni fornite all’interno della scuola o durante gli open day presso le Università, che spesso risultano non essere sufficienti.

“L’obiettivo è la crescita, personale e collettiva, della comunità e del progetto stesso che accoglie sempre nuova linfa attraverso collaborazioni, nuove idee e iniziative. Quest’anno, ad esempio, abbiamo integrato un percorso dedicato all’orientamento lavorativo e uno al mondo dell’arte, della creatività e della musica, attività che non erano presenti lo scorso anno. Crescere è stato possibile anche grazie all’appoggio di partner e associazioni che abbiamo accolto per portare avanti la nostra mission” spiega Nicole Alice Masieri, ideatrice del progetto.

Inoltre, aderisce come sponsor e contribuisce all’organizzazione l’associazione Leo Club di Acqui Terme. Edoardo Mazzini, in qualità di Presidente dei Leo, dichiara: “In quanto giovani di età compresa tra i 17 e i 30 anni, studenti delle superiori, studenti universitari o lavoratori, noi Leo siamo da sempre attenti ai temi che riguardano i nostri coetanei e la nostra condizione. Il Leo Club, inoltre, è sensibile ai bisogni della comunità, per questo troviamo fondamentale sensibilizzare i giovani a una scelta consapevole e oculata del proprio futuro. Le sfide della nostra società sono sempre più complesse e per poterle affrontare servono i giusti strumenti, senza dubbio riteniamo l’orientamento uno di essi”.

Il Covid19 di certo non fermerà la terza edizione di Orientiamoci, l’evento online sarà organizzato affinché tutti possano parteciparvi comodamente in qualsiasi posto nel mondo!

Programma dell’evento Orientiamoci online:

Ore 10.00 Apertura dell’evento

Ore 10.15 Ingegneria

Ore 10.35 Economia

Ore 10.55 Giurisprudenza

Ore 11.15 “Per tentativi ed errori, in direzione dei tuoi sogni” con Eleonora Ferraro

Ore 11.50 Lingue

Ore 12.10 Design

Ore 12.30 Psicologia

Ore 12.50 Servizio Sociale

Ore 13.10 Pausa pranzo

Ore 14.00 Infermieristica

Ore 14.20 Ostetricia

Ore 14.40 Dietistica

Ore 15.00 Podologia

Ore 15.20 Medicina

Ore 15.40 Matematica

Ore 16.00 Belle Arti

Ore 16.35 “TecNikamente” con Nikola Kostov

Ore 17.10 “Ok, ma qual è il tuo mestiere?” con Riccardo Filippo

Ore 17.45 “Alla ricerca della stabilità” con Mattia Muscatello

Ore 18.20 Leo Club Acqui Terme

Ore 18.40 Conclusione

È possibile seguire le iniziative dell’evento e conoscere da vicino i ragazzi che fanno parte del progetto, seguendo la pagina Facebook Orientiamoci la pagina Instagram orientiamoci_2021, e utilizzando l’hashtag ufficiale #orientiamoci2021.

Contatti – ufficio stampa

Nicole Alice Masieri | orientiamoci.at@gmail.com| 338 9145 868

Mattia Muscatello | m.muscatello@gmail.com | 348 2497 866