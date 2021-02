Sabato 6 marzo alle ore 12, in piazza Duomo, in occasione della festa patronale di San Marziano, sarà inaugurato il primo defibrillatore donato al Comune nell’ambito del progetto “Tortona Città Cardioprotetta”, acquistato da Azalai Asd e Arena Derthona con il ricavato della manifestazione benefica “5.30”, corsa podistica che nel 2020 si era svolta in modalità on line, riscuotendo grande partecipazione.

L’obiettivo dell’iniziativa “Tortona Città Cardioprotetta”, ideata e proposta all’Amministrazione comunale da Giordana Tramarin, inserita nelle linee di mandato, è quello di posizionare in punti strategici ed accessibili a tutti, sia in città che nelle frazioni, defibrillatori semiautomatici, installati in una apposita teca “a muro” oppure su specifiche colonnine. Inoltre, il progetto prevede corsi di formazione rivolti alla popolazione sull’utilizzo di questi dispositivi salvavita, sulla base delle disposizioni della Legge del 3 aprile 2001 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero”.

Anche questa seconda parte del progetto, l’opportunità di partecipare gratuitamente ai corsi di formazione offerti ai residenti di Tortona e delle sue frazioni per conseguire l’abilitazione al defibrillatore semi automatico (DAE), è in fase di avvio: Croce Rossa Italiana e Misericordia di Tortona, a rotazione, formeranno i partecipanti nei corsi che si svolgeranno, uno ogni mese, la domenica mattina, ad iniziare dal 18 aprile. Per iscriversi è necessario compilare il modulo sul sito web comune.tortona.al.it nell’apposita sezione. Il termine per presentare domanda di partecipazione al primo corso, è venerdì 9 aprile.