Tra le novità per il prossimo inverno, quindi, verrano riproposte mete che vanno dal mare allo sci fino ai city break: Cipro, Gran Canaria,Venezia Milano, Torino, Salisburgo e Lisbona .

Dopo la compagnia ungherese, quindi, anche Ryanair punta tutto sul prossimo inverno confidando che le vaccinazioni di massa e l’annullamento della maggior parte delle restrizioni in Europa (o la creazione di corridoi) possa essere finalmente volano del rilancio del trasporto aereo in Europa.

Ryanair risponde a Wizz Air e lancia il suo maxi operativo per la stagione invernale 2021-22 con l’apertura delle vendite. Il network, al momento, prevede oltre 700 rotte e è prevista la presentazione di nuove destinazioni nel corso delle prossime settimane.