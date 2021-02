Dopo un periodo in cui il numero delle persone positive al Covid-19 aveva subito un’impennata in tutte le maggiori città della provincia di Alessandria, adesso a parte Acqui terme i cui valori percentuali sono oltre la media, la situazione sembra stabilizzarsi.

C’è stata una netta diminuzione in tutte e sette le città centro zona e Tortona, come potete vedere dalla tabella in alto, Tortona è quella col minor numero di positivi al Covid in rapporto alla popolazione.