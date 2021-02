Dal prossimo anno scolastico gli studenti di tutta Italia del Corso di Diritto e legislazione turistica conosceranno Oggi Cronaca.

Uno nostro articolo, infatti, è stato scelto e inserito nel volume “Viaggiare senza confini” – corso di Diritto e legislazione turistica per il 5° anno, scuola secondaria superiore, marchio Tramontana, che verrà stampato nelle prossime settimane consegnato ai docenti di tutta Italia per essere adottato nelle scuole per l’anno scolastico 2021/2022.

A chiedere il permesso per la pubblicazione al nostro giornale (ovviamente concesso) è stata la stessa Rizzoli Education che ci informa altresì che come previsto dalla normativa vigente, ci assicura le dovute citazioni e che alcune parti dell’ opera, come previsto dalle Indicazioni ministeriali potrebbero essere rese disponibili anche on line e off line e, pertanto, ci chiede altresì specifica autorizzazione per questo utilizzo informandoci che alcune parti della suddetta opera potrebbero essere disponibili in forma audio riservata a studenti e docenti che hanno in uso il testo scolastico.

L’articolo scelto dalla Rizzoli è stato quello che riguarda l’arresto del proprietario dell’Agenzia Viaggi Kawai di Tortona, che aveva truffato decine di viaggiatori. Una notizia di cronaca locale che però aveva superato i confini provinciali con eco in molte zone d’Italia e il fatto che, malgrado molti organi d’Informazione avessero scritto sull’episodio e la Rizzoli Education abbia scelto proprio l’articolo di Oggi Cronaca invece di quelli pubblicati da altri giornali, fa ancora più piacere anche perché il nostro articolo avrà lo scopo di sviluppare il senso critico.

Gli studenti del 5° anno, infatti, dovranno leggere l’articolo di Oggi Cronaca e poi esporre oralmente il contenuto, facendo riferimento ad alcune domande guida con lo scopo di sviluppare le loro conoscenze in materia analizzando il comportamento del titolare dell’agenzia viaggi verso i consumatori e quello del legislatore per tutelare i truffati.

Il nostro articolo, insomma, contribuirà ad aumentare le conoscenze e le capacità analitiche dei giovani studenti e questo, per chi fa il nostro mestiere, è una grande soddisfazione.