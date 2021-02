La situazione Covid a Tortona è in continuo, netto miglioramento: nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 febbraio, a Tortona, i dati erano i seguenti: 44 (-7 rispetto a ieri) persone residenti in città risultano positive, 85 (-1) sono in quarantena e 243 (-5) in isolamento fiduciario. La situazione all’Ospedale di Tortona: sono ricoverati 53 (-2) pazienti, di cui 4 ( = ) in terapia intensiva e 3 ( = ) in semintensiva.

Soltanto 44 positivi al virus ed è molto buono ma si spera possano scendere ulteriormente fino ad arrivare ai minimi termini.

Un discorso a parte merita invece la situazione dell’ospedale, come noto Covid Hospital soltanto riservato ai malati di Coronavirus, attualmente occupato per circa un terzo della possibile capienza (che è di circa 140 persone). E’ evidente che si stanno svuotando tutti gli ospedali e i malati verranno solo ricoverati in quelle che sono riconosciute le due strutture Covid della provincia: l’ospedale di Tortona e la clinica Salus gestita dal Policlinico di Monza.

Quando l”ospedale di Tortona ritornerà fruibile dalla popolazione? E se e quando verrà potenziato o almeno dotato di quei reparti indispensabili per renderlo più importante di quello che era?

E’ quello che si chiedono tanti cittadini, ma per ora è davvero difficile dare una risposta e dipenderà molto da come andrà la pandemia e la vaccinazione di massa. Noi ipotizziamo verso tarda primavera ma speriamo prima.