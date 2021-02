Si prova a ripartire nella speranza che tutto non sia un fuoco fatuo ma che fra vaccini, maggiore attenzione e il tempo destinato a migliorare, quello che si riapre non possa chiudere nuovamente.

E una struttura molto importante che finalmente riapre al pubblico è il Museo del Divisionismo di Tortona, realizzato e di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, una struttura unica e di grande valore che la Fondazione ha deciso di offrire gratuitamente alla visione di tutti senza far pagare alcun biglietto d’ingresso.

Da oggi, previo appuntamento telefonico o via e-mail, “il Divisionismo” Pinacoteca Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona riapre al pubblico dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.30. E anche negli orari consiste la novità perché prima della pandemia il Museo era aperto al pubblico solo nel fine settimana ma adesso anche per evitare assembramenti e disciplinare meglio le visite garantendo la sicurezza a tutti i visitatori si è scelta questa nuova soluzione.

Per prenotare le visite i contatti sono: Tel. +39 0131 822965 – E-mail: info@fondazionecrtortona.it

Un’occasione importante anche per chi lo ha già visitato perché il museo si arricchisce continuamente di nuove opere. Una delle ultime è uno dei capolavori di Gaetano Previati, “Penombra o Giulietta e Romeo o Il bacio”, (1889-1891) di cui vedete un particolare a sinistra. “Sullo sfondo di una finestra gotica, si solleva, poggiando la mano al bracciuolo di un seggio murale, una giovane castellana; e abbandona la testa, semivelata dalle chiome, sul volto di un paggio esile che le sta davanti in ginocchio. Le due bocche si congiungono; mentre gli occhi, chiusi, nascondono il piacere […] Il paggio sembra bere a una fontana di vita; e nei loro volti non vi è l’ombra del turbamento e della convulsione: vi è una quiete religiosa quasi; la quiete dell’essere che raggiunge un attimo di appagamento. E l’atto sembra spogliare ogni animalità”.