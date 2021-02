Ricerca per:

Oliviero ha l’incarico di ricercare gli uomini giusti, assoldarli per l’infame missione… qualcosa s’inceppa, gl’attentatori sono individuati, egli riesce a fuggire, scoperto, riconosciuto è scomparso nel pressi di Chieri, sulla strada per Torino.

Alla saggezza dimostrata in anni passati, si contrappone l’inspiegabile sopraggiunta arroganza, intanto avanza fra le Autorità l’idea di meditare una congiura con l’obiettivo di eliminare l’altezzoso Duca.

Oliviero s’avvale d’ogni mezzo in suo potere per dissuadere Guglielmo dall’impresa, chiede persino l’intercessione presso la Corte dei Savoia, senza ottenere alcun risultato.

La sua posizione di uomo pubblico s’infrange contro il Duca quando quest’ultimo pretende di prelevare la sabbia sul greto del Po, da impiegare per la sistemazione del castello, senza l’autorizzazione sottoscritta dai rigorosi amministratori casalesi.

Il Proconsole di Casale, durante il suo mandato, incontra l’impervio impegno di coordinare le relazioni fra il duca Guglielmo X Gonzaga e la città, in quel tempo governata da amministratori eletti dal popolo.

Oliviero è nato con buona probabilità nel casalese, certamente è stato uomo di spicco dalle notevoli capacità per quei tempi non certo facili, tanto da essere nominato Proconsole al fianco di Guglielmo Gonzaga Duca di Mantova