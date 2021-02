Sarà con il team della Cardiochirurgia il prossimo filo diretto di Ospedale Incontra che andrà in diretta il 16 febbraio alle ore 16.30 sui social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Il Dr. Andrea Audo aprirà l’incontro illustrando le attività del reparto, di recente ricordato per un complesso intervento multiplo che ha salvato la vita a un uomo di 46 anni arrivato in ospedale in grandissime condizioni. A seguire il Dr. Corrado Cavozza e il Dr. Antonio Campanella spiegheranno le diverse tipologie di chirurgia mininvasiva, nonché la chirurgia dell’aorta che porta la struttura a operare circa cento aneurismi all’anno in urgenza a causa della rottura o della pre-rottura dell’aorta. L’attività della Cardiochirurgia infatti è molto rilevante, anche in tempo di Covid, e si svolge in stretta collaborazione con la terapia intensiva coronarica, il supporto del blocco operatorio e della rianimazione generale per la gestione condivisa dei pazienti.

Dopo una prima parte più generica in cui verranno spiegati i diversi interventi e le principali patologie trattate, il Cardiochirurgo Audo sarà poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 17.10 circa.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali:

1. il sito internet alla pagina www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/

2. la pagina Facebook @aoalessandria

3. il canale YouTube Ospedale Alessandria