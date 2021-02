In una ricerca condotta da un importante think tank accademico australiano, la Thailandia è stata classificata al quarto posto su 98 Paesi del mondo per la qualità della sua risposta alla pandemia Covid-19.

Il Lowy Institute ha dato il massimo dei voti alla Nuova Zelanda, con il Vietnam al secondo posto seguito da Taiwan, Thailandia e Cipro che completano la classifica dei cinque paesi migliori.

Lo Studio ha, naturalmente, considerato una serie di criteri di ricerca per giungere a tale valutazione. Per determinare la qualità delle prestazioni relative a vari paesi in diversi momenti della pandemia, il Lowy Institute ha monitorato sei misure Covid-19 in 98 nazioni rispetto alle quali è disponibile un set completo di dati. Ha esaminato la risposta individuale nell’arco delle 36 settimane che hanno seguito il 100esimo caso confermato di virus in ciascuno di questi paesi, utilizzando i dati fino al 9 gennaio 2021.

Partendo da questa base, ha creato medie mobili di 14 giorni che sono state calcolate utilizzando i seguenti indicatori: casi confermati, morti confermate, casi confermati per milione di persone, morti confermate per milione di persone, casi confermati in proporzione ai test e numero di test ogni mille persone.

Il resto dell’articolo potete leggerlo al link https://www.lagenziadiviaggi.it/la-thailandia-e-tra-i-migliori-5-paesi-al-mondo-per-le-misure-anti-covid/