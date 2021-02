Una delegazione di studenti delle medie superiori ha incontrato il Presidente della Provincia Domenico Abbo per esporre alcune problematiche legate alla frequenza delle lezioni.

In particolare i ragazzi hanno sottolineato le difficoltà relative agli orari delle lezioni dettati dalla misure di contenimento della pandemia, che impongono un’alternanza disomogenea tra istituti per quanto riguarda la didattica a distanza e la frequenza in presenza. Gli studenti hanno rimarcato le conseguenze di ciò sull’efficacia delle corse dei pullman dedicati al trasporto pubblico e sul reale utilizzo di abbonamenti pagati come nei periodi pre-Covid. Il Presidente della Provincia Domenico Abbo commenta: <L’incontro è stato costruttivo. Per quanto è nelle nostre competenze ci adopereremo sia nei confronti dei dirigenti scolastici sia nei confronti della Riviera Trasporti affinchè i disagi per i ragazzi siano i minori possibili>.