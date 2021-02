La stazione ligure di Taggia, in provincia di Imperia, si trasforma in punto vaccinale grazie ad un accordo tra Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e l’ASL 1.

Ferrovie dello Stato ha voluto essere al fianco degli Enti che stanno organizzando passo dopo passo la battaglia contro il virus concedendo in comodato d’uso gratuito 160 m2, attualmente inutilizzati, all’interno della stazione di Taggia su richiesta dell’ASL.

Gli spazi comprensivi dei servizi igienici sono in corso di adeguamento a cura dell’ASL ligure per essere adatti all’utilizzo garantendo percorsi separati di entrata ed uscita delle persone, aree per il colloquio con i sanitari, per la registrazione, per la somministrazione dei vaccini, nonché una zona per la sorveglianza post-somministrazione.