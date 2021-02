Ricerca per:

Venerdì, 29 gennaio, il Rotary Club di Acqui Terme ha consegnato per tramite del dottor Ivo Puppo, Presidente del Club, e del notaio Luca Lamanna una donazione di 5.000 kit di dispositivi di protezione individuale composti da camici, cuffie e soprascarpe. Ad accogliere la donazione per conto di ASL AL il dottor Serventi, Direttore SC Chirurgia, gli infermieri Zenullari e Poggio, e la dottoressa Balestrino della Direzione Sanitaria del presidio.

Donati 5.000 KIT di dispositivi di protezione per l’ospedale di Acqui Terme