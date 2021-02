In un mondo attuale dove il Commercio cambia in continuazione e le aziende chiudono o vengono cedute, non è da tutti mantenere la propria identità, una clientela sempre in crescita e, soprattutto, la garanzia di prodotti originali e per certi versi unici, molto apprezzati dal pubblico.

Sono questi alcuni degli ingredienti che hanno permesso alla famiglia Pernigotti di Tortona, di raggiungere il traguardo dei 60 anni di attività e oggi di avere un negozio molto importante nel cuore del centro storico, in corso Montebello 19/D.

Era il 1961, infatti, quando Silvio Pernigotti e sua moglie Mary, dopo un’esperienza in una ditta di produzione e distribuzione di caramelle, decisero di aprire la loro sede commerciale, e iniziarono a vendere, con l’aiuto del fratello Nino, prodotti dolciari nei negozi e nei bar a Tortona e dintorni.

Col passare del tempo i clienti aumentarono, e con questi anche le zone di distribuzione: la ditta arrivò ad estendersi dapprima a tutta la provincia di Alessandria, per poi allargarsi a quella di Asti e, con l’ingresso in azienda della figlia Enrica, ad occuparsi dell’ufficio amministrativo.

Tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta inizia l’espansione della grande distribuzione organizzata, per cui Silvio con l’arrivo in azienda del genero, Massimo De Luca, comincia a diversificare la scelta e la proposta della gamma di prodotti, rivolgendosi a piccole aziende enogastronomiche e dolciarie di nicchia, arrivando anche in tutta la provincia di Pavia.

Di lì a poco tempo la vendita al dettaglio comincerà ad affiancare quella all’ingrosso, esercitate entrambe nel magazzino di famiglia.

Una delle svolte più recenti arriva il 4 ottobre 2018, quando Enrica e il marito Massimo, decidono di aprire un nuovo punto vendita, in corso Montebello, nel centro storico di Tortona.

Lei è specializzata nel confezionamento di panettoni, colombe e confezioni regalo, mentre lui ha esperienza ormai pluridecennale di rappresentante e consulente nel settore dolciario e, anche grazie a questi due fattori, riescono a realizzare un punto vendita fra i più ricercati della zona con prodotti originali di alta qualità.

“Da 60 anni e due generazioni – dice Massimo De Luca – selezioniamo e vendiamo prodotti enogastronomici e dolciari autentici, ottenuti da agricoltura e da produzioni sostenibili e artigianali, sani e di alta qualità, assumendo l’importante ruolo di custodi della tradizione e della cultura Italiana ed internazionale, un patrimonio da preservare e trasmettere alle prossime generazioni.”

Il negozio di corso Montebello è una sorpresa continua e oltre ai dolci classici, propone anche vini, baci d’oro di Tortona, creme dolciarie e tanto altro da meritare sicuramente una visita.

L’aspetto che, come giornale, ci teniamo a sottolineare, però, è che Massimo De Luca ed Enrica Pernigotti sono l’esempio di come il Commercio artigianale possa ritagliarsi un ruolo importante anche nella società di oggi, quasi monopolizzata dalla Grande Distribuzione. Loro hanno dimostrato che professionalità, serietà e qualità sono molto importanti per ritagliarsi un proprio ruolo in ambito commerciale e 60 anni di attività, ne sono la più evidente dimostrazione.