“Il Divisionismo a Tortona, un invisibile filo per viaggiare nel tempo e nello spazio”. E’ questo il titolo di un bell’articolo apparso l’altro giorno sulla versione italiana di Wall Street International, uno dei maggiori giornali internazionali, scritto da Emanuela Borgatta Dunnet, scrittrice nata a Torino, ma che attualmente vive e lavora in provincia di Cuneo, autrice del romanzo “June Miller – Una Biografia”.