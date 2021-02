Ritornano le celebrazioni per la festa patronale di San Marziano a Tortona, sospese lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria. In occasione della ricorrenza per il santo patrono della città, che si festeggia il 6 marzo, si svolgeranno i tradizionali appuntamenti religiosi con il triduo liturgico presso il Duomo, in programma mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 marzo, alle ore 18; sabato 6, sempre alle 18 in Duomo, santa messa solenne presieduta dal Vescovo Vittorio Viola, alla presenza del Gonfalone civico e delle Autorità cittadine, a cui seguirà il messaggio del Vescovo alla città.

In occasione della festività il Comune di Tortona organizza diverse iniziative: giovedì 4 marzo alle ore 12, in piazza Duomo, si svolgerà la consegna dei due automezzi per la “mobilità garantita” donati al Comune e al locale comitato della Croce Rossa Italiana, con benedizione da parte del Vescovo Viola; sabato 6, sempre alle 12 in piazza Duomo, sarà invece inaugurato il primo punto defibrillatore, donato da Azalai Asd e Arena Derthona, nell’ambito del progetto “Tortona Città Cardioprotetta”.

Per gli appuntamenti culturali giovedì 4 marzo dalle ore 16, saranno on line in streaming sul canale YouTube della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, letture e video per bambini dal titolo “Marziano, un santo per amico” a cura della Biblioteca e del Polo Culturale Diocesano. Venerdì 5, alle 16, in diretta sul canale YouTube e pagina Facebook della Biblioteca si terrà “Volti e Voci per una Storia che continua…” presentazione del percorso storico e artistico on line “Scopri Tortona”.