Luigi Albertelli ha lasciato questo mondo. Nato a Tortona inizia a comporre con un altro grande tortonese Enrico Riccardi: insieme hanno proposto al pubblico le più belle canzoni nell’arco d’un ventennio

Luigi dopo gli studi diventa paroliere, successivamente compositore, senza trascurare l’atletica, con un altro tortonese Enrico Riccardi, suo coetaneo, forma il sodalizio mirato alla composizione di parole e musica ad alto livello, proseguito per oltre un ventennio … Nasce la composizione,/ per motivo surreale,/ aiuta la meditazione,/ nella vita individuale.

Hanno composto, nell’ambito della sfera musicale, le canzoni, fra le più suggestive, con la formazione d’una delle copie più affiatate nell’ambito della musica leggera.

Zingara, Io mi fermo qui, Uomo, Fiume Azzurro, Casa Mia, Rimani, Vado Via, La Filanda, Piccola e Fragile sono fra le migliori produzioni sonore, ascoltate dal pubblico con le interpretazioni dei migliori cantantidel livello di Anna Maria Mazzini, meglio conosciuta come Mina; Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Mia Martini, Caterina Caselli, Equipe 84, Donatello, Iva Zanicchi, Drupi… ecc. nonché brani presentati con ampio consenso al festival di Sanremo con esecutori d’eccezione.

È entrato nel mondo dello spettacolo, un’attività continuata nell’ambito della produzione discografica, ha lavorato in Rai per mettere la firma su programmi radiofonici, successivamente per la televisione.

Con un affettuoso ricordo.

Franco Montaldo